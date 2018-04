Premio Le Terre de l'Infinito, vincitori

(ANSA) - TERNI, 7 APR - Dalla Germania al Brasile, dal Giappone alla Serbia, passando per Gran Bretagna e Argentina: sono stati pubblicati sulle più autorevoli testate straniere i servizi selezionati dalla giuria del concorso giornalistico "Le terre de l'Infinito", ideato dall'Associazione Stampa Estera e promosso dalla Società Italyheart e dai Comuni del comprensorio narnese, amerino e orvietano per promuovere il territorio.

Sei i giornalisti internazionali selezionati per i servizi pubblicati nell'arco del 2017: al primo posto ex aequo Ulrike Sauer - Suddeutsche Zeitung (Germania) e Gina de Azevedo Marques - Globo News (Brasile), seguiti da Tetsuro Akanegakubo- Shakai Shimpo (Giappone) e Milica Ostojic -Vecernje Novosti (Serbia), al terzo posto altri due ex aequo, Margaret Stenhouse- Italy Update (Gran Bretagna) e Victor Sokolowiz - El Clarin (Argentina). Ai primi classificati è stato offerto un weekend per due persone nei territori della Bassa Umbria ed una fornitura del raro olio L'infinito Riserva.