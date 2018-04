Liberati, "pascoli fantasma" in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 7 APR - Il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati, annuncia la presentazione di una interrogazione alla Giunta per chiedere "chi abbia davvero in mano i terreni di montagna dell'Umbria e quanti milioni e milioni di euro stia da anni incassando".

"La storia - afferma - è la seguente: chi, nella nostra regione, vive davvero di pastorizia, non riesce a far pascolare i propri animali nei terreni di montagna umbri. Grandi estensioni sono infatti affittate da anni a società, in genere del nord Italia, che non solo si tengono i fondi esclusivamente per fruire dei crediti europei, ampliando virtualmente le proprie superfici, ma non ci portano nemmeno le bestie".

"Molte storiche imprese locali - aggiunge, in una nota della Regione - conseguentemente sono costrette a vendere le proprie bestie, e dunque a chiudere, a causa di questo mega imbroglio all'Europa, allo Stato e alla Regione, frode che prosegue bellamente da tempo".