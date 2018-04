I "Borghi più belli Italia" a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 APR - Si è tenuta a Norcia la 18/a assemblea nazionale dei "Borghi più belli d'Italia", alla quale hanno partecipato 150 sindaci provenienti da tutta la Penisola. Alla relazione del presidente Fiorello Primi è seguita la presentazione dello studio dell'Istat sul turismo nei Borghi da parte del direttore Statistiche ambientali e territoriali, Sandro Cruciani, da cui emerge che gli arrivi nei Borghi più belli d'Italia nel 2016 sono stati oltre 3 milioni (2,9 nel 2015), pari al 2,9% del totale nazionale, con in media quasi 12 mila arrivi turistici l'anno per borgo.

Le presenze sono state, invece, 12,7 milioni (12,2 nel 2015), pari al 3,1% del totale nazionale e 45 mila notti all'anno per borgo. I giorni di permanenza media sono stati 3,8, dato superiore che nel resto d'Italia (3,4 giorni). Per quanto riguarda l'offerta ricettiva, invece, sono 191.000 i posti letto disponibili nelle città che aderiscono all'associazione e 7.330 gli esercizi ricettivi.