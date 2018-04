Alemanno, Norcia si sta riprendendo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 APR - "Per vivere in questa terra occorre provare un amore viscerale, come quello che prova la nostra comunità che ha scelto di restare nonostante tutto.

Quella che oggi voi trovate è una Norcia che si sta riprendendo": è quanto ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, riferendosi all'assemblea dei "Borghi più belli d'Italia" che si è riunita nella città di San Benedetto.

"Ricostruiremo la nostra città più bella e sicura di prima - ha aggiunto Alemanno - mantenendo quell'unicità che caratterizza i borghi d'Italia, così come il nostro, depositari di una storia e di una identità che fanno grande il nostro Paese". Il sindaco, parlando di turismo, ha spiegato che "davanti a noi abbiamo un'autostrada e non può che passare per i nostri borghi.

Dobbiamo raccogliere - ha concluso - la sfida di creare quelle città che definisco 'medi@evo', radicate sulle loro identità ma aiutandoci con nuove tecnologie per poterci presentare al mondo che ci guarda con grande interesse".