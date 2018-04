Urologia Perugia in diretta streaming

Un intervento chirurgico di prostatectomia radicale, eseguito con tecnica robotica dalla equipe del professor Ettore Mearini, direttore della S.C.

interaziendale di Clinica Urologica ad indirizzo oncologico (Perugia-Terni), è stato trasmesso in diretta streaming ai partecipanti al congresso della Società italiana di Urologia, a Roma nei giorni 5 e 6 aprile, e a tutti i centri internazionali di Urologia collegati per conoscere la tecnica messa a punto dai chirurghi di Perugia.

Si calcola che l'intervento sia stato seguito da circa 30 mila esperti. Gli organizzatori hanno scelto Perugia per dimostrare la tecnica innovativa messa a punto dal professor Mearini per trattare il cancro della prostata, che ha dato già eccellenti risultati - spiega una nota dell'azienda ospedaliera - negli oltre 500 interventi eseguiti in Umbria. Nello specifico, la tecnica, già oggetto di pubblicazione su riviste internazionali, ha come peculiarità quella di preservare al meglio la continenza urinaria e la potenza sessuale.