Polizia denuncia dentista senza laurea

Curava i pazienti nonostante - secondo quanto emerso dagli accertamenti - fosse privo di ogni requisito professionale, anche la laurea e l'iscrizione all'Ordine professionale, un presunto falso dentista scoperto e denunciato a Terni dalla polizia. Esercizio abusivo della professione sanitaria l'accusa a suo carico.

L'uomo, di 58 anni, lavorava in uno studio nella zona di Borgo Rivo, di proprietà di una cinquantanovenne, iscritta all'albo, ma anche lei denunciata per lo stesso reato (come già successo per lo stesso reato nel 2009).

Il presunto falso dentista è stato scoperto in un'indagine della squadra mobile che, dopo alcuni servizi di osservazione svolti con l'ausilio di personale dell'unità operativa di Igiene e sanità pubblica dell'Asl, hanno notato l'uomo uscire dallo studio dentistico per alcuni giorni. Insospettiti, hanno chiesto un appuntamento, avendo così conferma che prestava le cure ed in seguito sorprendendolo nello studio mentre svolgeva una pulizia dei denti ad una ignara paziente.