Lega, ritardi e lacune nella ricostruzione

I parlamentari di Umbria e Marche della Lega hanno incontrato gli ordini professionali dei tecnici per affrontare le questioni alla ricostruzione post sisma.

Presenti all'iniziativa i senatori Paolo Arrigoni, Luca Briziarelli, Giuliano Pazzaglini e il deputato Tullio Patassini.

"Il quadro che emerge dalle ordinanze e dalla normativa in essere è desolante - hanno sostenuto i parlamentari in una nota congiunta -, con errori, lacune e ritardi con cui professionisti, famiglie, imprese e comuni devono fare i conti tutti i giorni. E' inspiegabile come l'esperienza di terremoti precedenti non abbia lasciato memoria nelle azioni di chi avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione".

Cosa "ancora più grave" è considerata la "mancata disponibilità al confronto manifestata da chi ha gestito l'emergenza e la ricostruzione che è stata riferita nel corso dell'incontro".