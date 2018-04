Cecchini, vino Umbria sempre più qualità

"Il vino umbro negli ultimi anni è sensibilmente migliorato come qualità grazie anche agli investimenti messi in campo attraverso l'Organizzazione comune di mercato, l'Ocm, che nel 2017 ci ha permesso di erogare ben 9 milioni di euro, una cifra storica": lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Fernanda Cecchini, che rappresenterà l'Umbria al prossimo Vinitaly, dal 15 aprile.

"A Verona - ha annunciato Cecchini rispondendo all'ANSA - saremo presenti con una sessantina di cantine, molte saranno all'interno dello stand regionale, attraverso Umbria Top, altre avranno dei propri spazi, ma parteciperanno a tutte le iniziative che stiamo programmando per i giorni della fiera".

L'assessore ha sottolineato come "la Regione in questi anni sia stata molto attenta all'agroalimentare e quindi al mondo del vino, offrendo strumenti importanti contenuti anche nei Piani di sviluppo rurale che hanno permesso innovazioni tecnologiche, nuove opportunità di impresa e promozione dei prodotti".