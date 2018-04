Bernardi, De Cecco? Non so se giocherà

(ANSA) - PERUGIA, 6 APR - "Le condizioni del giocatore non sono gravi, vengono monitorate ora per ora. Non sappiamo se giocherà, aspettiamo informazioni dallo staff medico che lo segue con attenzione": l'allenatore della Sir Safety Conad Perugia Lorenzo Bernardi, alla vigilia di gara tre della semifinale playoff scudetto di volley contro la Diatec Trentino ha parlato anche dell'incidente stradale che coinvolto il capitano Luciano De Cecco.

"Ha riportato contusioni noi speriamo vengano almeno in parte riassorbite" ha detto il tecnico. In caso di indisponibilità di De Cecco, Bernardi schiererà l'americano James Shaw.

Dopo l'incidente la società aveva reso noto che hanno dato esito negativo gli accertamenti ai quali il giocatore si è sottoposto all'ospedale di Foligno e "le condizioni generali del capitano sono buone".

La serie di semifinale è al momento in parità con un successo per parte. (ANSA).