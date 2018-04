Innovativo intervento cuore a Perugia

Innovativo intervento al cuore all'ospedale di Perugia dove a una donna di 75 anni, in gravissime condizioni, è stata impiantata una valvola con una tecnica usata in pochi centri al mondo dai cardiologi dell'equipe del dottor Claudio Cavallini. E' stato fatto con una tecnica mininvasiva che - riferisce il Santa Maria della Misericordia - ha permesso alla paziente di essere dimessa in buone condizioni dopo una degenza di 15 giorni.

All'intervento hanno collaborato i cardio-anestesisti della Tipoc, nel trattamento mini-invasivo in emodinamica delle patologie strutturali del cuore. "In pratica, in anestesia locale, senza incisione chirurgica è stato raggiunto il cuore con una sonda partita dai vasi venosi delle gambe - ha spiegato il dottor Cavallini -, per procedere poi a impiantare la nuova protesi in sostituzione di quella degenerata. Tutto questo ha consentito il ripristino del normale funzionamento della valvola e del cuore".