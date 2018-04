Capitano Sir De Cecco coinvolto in incidente

Il capitano della Sir Safety Conad Perugia Volley Luciano De Cecco è rimasto coinvolto in un tamponamento avvenuto lungo la strada statale 75 Centrale Umbra.

Il palleggiatore argentino ha riportato solo ustioni da esplosione da airbag, senza particolari conseguenze.

E' stato condotto all'ospedale di Foligno per accertamenti.

La società ha fatto sapere che gli esami radiologici hanno dato "esito negativo". "Le condizioni generali del capitano - ha spiegato ancora la Sir - sono buone e saranno monitorate costantemente dallo staff medico nelle prossime ore".

De Cecco, che si è sposato martedì scorso a Perugia, è stato raggiunto all'ospedale di Foligno (che ha lasciato al termine degli accertamenti) dai dirigenti Sir Stefano Recine (direttore sportivo) e Benedetto Rizzuto (direttore generale).

L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli tra gli svincoli di Spello e Cannara.