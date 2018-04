Contributo sisma senza averne titolo, sei denunce

Sono accusati di avere percepito "senza averne titolo" il contributo per l'autonoma sistemazione destinato agli sfollati del terremoto del 2016 (circa 20 mila euro complessivamente), sei soggetti denunciati a piede libero dalla guardia di finanza di Spoleto.

Secondo le fiamme gialle, approfittando dello stato di emergenza dichiarato dopo la scossa del 24 agosto del 2016 hanno falsamente attestato di risiedere abitualmente, stabilmente e in maniera continuativa in alcuni dei centri nell'area del cratere, quali Norcia, Castelluccio e Sellano, per poter accedere al cosiddetto Cas. Secondo l'indagine si tratta invece di persone che, pur mantenendo formalmente la residenza nelle località, vi trascorrevano, in realtà, solo qualche giorno di villeggiatura nei mesi più caldi o in occasione delle festività, quando andavano a trovare i parenti effettivamente residenti nelle zone colpite dal sisma (mentre gli investigatori ritengono che dimorassero in altre zone d'Italia e soprattutto a Roma).