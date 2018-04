Calcioscommesse: atti in Cassazione

(ANSA) - BOLOGNA, 5 APR - Sarà la Corte di Cassazione a decidere il luogo in cui si svolgerà il processo sul calcioscommesse, attualmente a Bologna dove è in corso l'udienza preliminare. Il processo era nato nel 2011 da un'inchiesta della Procura di Cremona che aveva portato anche ad alcuni arresti e poi venne trasferito ad aprile 2017 in Emilia per motivi di competenza territoriale: 32 gli imputati, tra cui gli ex azzurri Beppe Signori, Cristiano Doni e Stefano Mauri.

Durante l'udienza di oggi il pm Roberto Ceroni ha sollevato un conflitto negativo di competenza, indicando Cremona come sede per celebrare il processo, e il gup Francesca Zavaglia ha deciso di inviare tutti gli atti alla Corte di Cassazione per dirimere la questione. In attesa del pronunciamento della Suprema Corte, però, il processo proseguirà a Bologna, con date già fissate l'11, il 18 e il 20 aprile.