Sala nuova sede Auri intitolata a Cardarelli

Una sala della nuova sede regionale dell'Auri, l'Autorità umbra per rifiuti e idrico, a Perugia, è stata intitolata a Fabrizio Cardarelli, sindaco di Spoleto dal 2014 al 2017 e vicepresidente dell'Organismo nel 2017, scomparso lo scorso dicembre.

L'intitolazione si è volta nell'ambito della cerimonia di inaugurazione della struttura, tenutasi a Ponte San Giovanni.

Alla cerimonia anche la vedova di Cardarelli, Emanuela Clementini. Per il Comune di Spoleto sono intervenuti il vicesindaco Maria Elena Bececco e gli assessori Gianmarco Profili, Vincenza Campagnani e Angelo Loretoni.

Bececco ha sottolineato "come il dolore e il lutto per la scomparsa di Fabrizio sono ancora molto forti". "Ma questa cerimonia - ha aggiunto - dimostra in maniera importante la volontà dell'Auri e di tutti i sindaci di intitolargli uno spazio per ricordare la sua figura di uomo e per onorare il lavoro e l'impegno che Cardarelli ha espresso come amministratore". (ANSA).