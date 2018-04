Porzi incontra comitato genitori

La presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, ha incontrato un comitato spontaneo di genitori i quali chiedono che anche i bambini non in regola con le vaccinazioni possano terminare l'anno scolastico. Erano a Palazzo Cesaroni per sostenere la mozione, presentata dai consiglieri Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini (Lega) che chiede l'impegno della Giunta "affinché tutti i minori fino a 6 anni non in regola con le vaccinazioni, ma regolarmente iscritti e accettai presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia, possano portare a termine l'anno scolastico". All'incontro, oltre a Mancini e Fiorini, erano presenti anche i consiglieri Marco Squarta (FdI), Attilio Solinas (Misto-Mdp) e Sergio De Vincenzi (Misto-Umbria Next).

Porzi, dopo avere ascoltato le richieste e le osservazioni di alcuni rappresentanti del comitato, ha sottolineato come sia costume abituale dell'Assemblea legislativa ascoltare tutti.

Ricordando però che decidere sull'obbligo vaccinale non è di competenza regionale.