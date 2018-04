Ospedale Castello apre per salute donna

Dal 16 al 22 aprile, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, la Usl 1 aderisce all'Open week promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna, aprendo all'ospedale di Città di Castello, l'ambulatorio oncologico e il servizio di senologia.

Dal 16 al 20 aprile, sono in programma un corso di trucco correttivo e personalizzato, della consulente estetica oncologica, rivolto alle pazienti del servizio di oncologia, e la presentazione del gruppo di auto-mutuo-aiuto "farfalle".

Inoltre il 21 e 22 aprile, all'ambulatorio oncologico le donne potranno usufruire di supporto psicologico per il sostegno alla persona e ai propri familiari, consulenze estetiche finalizzate al miglioramento e alla valorizzazione dell'immagine di sé, tecniche di potenziamento delle risorse personali per modulare lo stress psichico e la qualità del sonno, e presentazione dell'Aacc (Associazione Alto Tevere Contro il Cancro) e del gruppo di auto-mutuo-aiuto "Farfalle".