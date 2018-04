Marini, Pd costruisca profilo europeista

La presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd, è "curiosa di sentire le proposte di Lega e 5 stelle" in vista della formazione del prossimo Governo. Ma è "dell'opinione che il Pd debba stare ovviamente all'opposizione e costruire in questo anno un profilo nettamente europeista alternativo ai populismi che ci isolano in Europa". Lo ha detto in un'intervista al Foglio.

"Dobbiamo come Pd - ha sostenuto Marini - aiutare a cambiare il Pse facendo nascere un polo dei riformisti e progressisti del XXI secolo contro le visioni neo autoritarie di vari paesi come Polonia e Ungheria.. Infine penso che la politica estera filo Russia della Lega sia dannosa per le sfide economiche dell'Italia". Secondo la presidente umbra "occorre aprire un campo politico nuovo in Europa a partire dal Pse, ma che contenga i riformisti che sono alternativi alla destra e ai populismi vari. Dobbiamo proporre un progetto politico che si fondi sulle libertà civili ed economiche ma che ripensi anche la coesione sociale".