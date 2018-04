In Umbria in calo aborti volontari

In Umbria "è in atto una progressiva riduzione" dell'interruzione volontaria di gravidanza, per la quale gli interventi sono passati da mille 545 del 2015 a mille 309 dello scorso anno, con un meno 236. Lo ha rilevato l'assessore regionale alla Sanità Luca Barberini rispondendo in Assemblea legislativa al consigliere Sergio De Vincenzi (Misto-Umbria Next). Che ha presentato una interrogazione sulla spesa.

Barberini ha risposto che questa si è abbassata di quasi 300 mila euro tra 2015 e 2017 "perché i casi di interruzione volontaria di gravidanza sono scesi nel triennio". Per l'assessore ciò è successo "anche per l'attività svolta dal servizio sanitario". "C'è ancora molto da fare - ha aggiunto - e le associazioni possono dare un contributo importante, nella consapevolezza che è il servizio pubblico a dover avere un ruolo prioritario".

De Vincenzi ha sottolineato che in Umbria 2abbiamo 12 punti per l'interruzione volontaria di gravidanza mentre stiamo sempre più restringendo i punti nascita".