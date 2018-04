Alla Comunità Incontro nasce il giardino terapeutico

Alla Comunità Incontro di Amelia nascerà un giardino terapeutico per promuovere e migliorare la salute sia fisica e mentale degli ospiti della struttura attraverso il contatto diretto con la natura.

I ragazzi - spiegano dalla stessa Comunità - avranno la possibilità di "trovare o ritrovare la fiducia nelle proprie capacità, di far vivere, crescere e curare un essere vivente, di sviluppare un metodo di lavoro, che consentirà loro di raggiungere un obiettivo, rappresentato dalla crescita della pianta". Gli ospiti metteranno infatti a dimora due o tre arbusti malati e se ne prenderanno cura personalmente fino a vederli rifiorire. Con l'assistenza di personale qualificato, avranno inoltre la possibilità di apprendere un mestiere, quello di giardiniere, che potranno poi esercitare come professione quando avranno completato il percorso in Comunità. Il progetto del giardino terapeutico è stato voluto dal responsabile di struttura della Comunità Incontro, Giampaolo Nicolasi.