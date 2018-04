Due morti a Trevi, ipotesi overdose

Due uomini di 41 e 48 anni sono stati trovati morti nelle loro abitazioni di Trevi: dopo i primi rilievi medico-legali, per entrambi l'ipotesi al vaglio dei carabinieri è di un decesso legato all'uso di eroina. E' stata comunque disposta l'autopsia per chiarire con precisione le cause.

I due, del posto, erano a letto e a dare l'allarme sono stati i familiari. In base ai primi accertamenti sembra che fossero già noti agli investigatori per avere fatto uso di droga. Nelle abitazioni non sono state trovate siringhe o altri oggetti riconducibili direttamente all'uso di eroina. Il medico legale ha comunque ipotizzato l'overdose.

I due si conoscevano. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri quella di una partita di stupefacente tagliata male.