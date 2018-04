Assemblea legislativa, Giunta intervenga per Terni-Rieti

Voto unanime dell'Assemblea legislativa su una mozione unitaria che impegna la Giunta regionale ad intervenire per la riapertura della strada statale 79 bis Terni-Rieti.

L'atto è stato firmato da tutti i capigruppo della seconda Commissione, Gianfranco Chiacchieroni (Pd), Andrea Liberati (M5S), Emanuele Fiorini (Lega), Silvano Rometti (SeR), Sergio De Vincenzi (Misto-Umbria Next), Marco Squarta (FdI). Chiede all'Esecutivo di "interessare urgentemente il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed Anas per l'invio immediato di una task force operativa tale da accertare tempestivamente il grado di resistenza strutturale delle opere in questione, chiarendo definitivamente le ragioni della chiusura, mettendo subito in sicurezza quel che fosse necessario per riaprire senza indugi la Terni-Rieti, prima di cagionare alla città, all'Umbria e alla nostra economia danni non più sostenibili".

È stato Liberati, tra i promotori dell'atto in Commissione, ad illustrare il documento.