Agricoltori tornano a Castelluccio

Gli agricoltori di Castelluccio di Norcia con i loro trattori saliranno sul Pian Grande nella mattinata di lunedì 9 aprile per cominciare la semina della lenticchia. Lo hanno deciso nel corso di un incontro nel quale è stato stabilito di sfruttare la "finestra" che va dalle 12 alle 13.

"Il maltempo previsto per i prossimi giorni - ha spiegato all'ANSA il portavoce degli agricoltori, Gianni Coccia - ci ha consigliato di rinviare tutto a lunedì e questo permetterà anche alle ditte incaricate dei lavori di ripristino della strada di avere qualche giorno in più per poter avanzare con le opere".

I mezzi agricoli quest'anno saliranno per la provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio, strada che dal mese di novembre scorso è interessata da interventi di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata.