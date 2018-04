Sindaco, felice per tanti turisti Norcia

"Pasquetta ha portato a Norcia migliaia di visitatori e ne siamo felici, ma al tempo stesso proviamo anche un grande rammarico, perché se fosse stata aperta la galleria San Benedetto che ci collega alle Marche avremmo vissuto una giornata storica in termini di presenze": è quanto dice, all'ANSA, il sindaco, Nicola Alemanno.

"Il tema della viabilità è centrale quanto quello della ricostruzione delle nostre case - spiega il sindaco - soprattutto per le aziende di questi territori che hanno un legame stretto, in termini lavorativi e commerciali, con il versante marchigiano e il fatto che dopo un anno e mezzo dal sisma la strada sia ancora chiusa è semplicemente inaccettabile". Alemanno dice di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da parte di Anas in merito all'eventuale riapertura.