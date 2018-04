Piovani chiude stagione teatro Todi

Sarà il premio Oscar Nicola Piovani a chiudere, il 6 aprile, alle 21, la Stagione di prosa del teatro comunale di Todi con il racconto musicale La musica è pericolosa - concertato. Al pianoforte, racconterà al pubblico il senso dei "frastagliati percorsi" che l'hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, Fellini, Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per il teatro, il cinema, la televisione, di cantanti strumentisti, alternando l'esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di alcuni più noti e riarrangiati per l'occasione.

Accompagneranno Piovani Marina Cesari al sax-clarinetto, Pasquale Filastò al violoncello-chitarra, Ivan Gambini alla batteria-percussioni, Marco Loddo al contrabbasso e Rossano Baldini alle tastiere.

I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all'opera musicale di Piovani.