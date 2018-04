Per Pasqua pieno di turisti al Trasimeno

Per Pasqua e Pasquetta il Trasimeno ha fatto registrare il pieno di turisti. Tra gli operatori del lago c'è quindi grande soddisfazione per la presenza di molti visitatori, soprattutto lunedì, grazie anche a una giornata di sole.

"E' stato un weekend molto positivo" il commento del presidente Urat (Unione ristoratori e albergatori del Trasimeno) Michele Benemio attraverso una nota della Provincia di Perugia.

"Le strutture - ha aggiunto - hanno registrato buone presenze.

Molti i turisti italiani provenienti dalle regioni limitrofe come la Toscana, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna e le Marche, ma sono arrivati italiani anche dal sud, in particolare dalla Campania. Non sono comunque mancati i visitatori stranieri (in particolare tedeschi). Molti colleghi operatori hanno registrato il tutto esaurito, questo ci rende davvero orgogliosi. Il lavoro di valorizzazione che si è fatto e si sta facendo, sta dando i suoi frutti. Un grazie a tutti coloro che stanno collaborando, il lago ha molto da dare".