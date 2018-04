Corecom 'restituisce' 1,2 milioni di cittadini

Nel 2017 sono stati restituiti agli umbri 1,2 milioni di euro dopo la presentazione al Corecom di 2.928 istanze di conciliazione per contenziosi con operatori di telefonia e pay tv, con un aumento del 16,2% rispetto al 2016: il resoconto dell'anno segna "un cambio di passo" per l'attività del Comitato che a maggio presenterà anche due ricerche sul cyberbullismo.

I risultati sono stati illustrati in una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi che ha ringraziato lo staff del Comitato per un cambio di marcia "che è evidente e si registra dai risultati ottenuti".

"Il 2017 è stato un anno importante per il Corecom, ma soprattutto di numeri, di ricerche e di eventi di grande rilevanza" ha detto il presidente Marco Mazzoni affiancato dai componenti Maria Mazzoli e Stefania Severi. "È stato anche l'anno - ha aggiunto - della prima ricerca che ha indagato il fenomeno del cyberbullismo tra 900 studenti minorenni di Perugia e Terni.