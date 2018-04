A Villa Umbra corso su governo personale

Le politiche di governo del personale delle pubbliche amministrazioni sono state al centro del seminario organizzato nella sede sede della Scuola umbra di amministrazione pubblica.

La giornata formativa intitolata "La rilevazione delle presenze e la gestione delle assenze tutelate nella PA. Il cedolino paghe" ha aperto il piano formativo mensile a Villa umbra, registrando oltre cento iscritti provenienti sia dall'Umbria che dalle Marche.

Al corso, rivolto agli addetti e ai responsabili degli uffici del personale, è intervenuta Maria Rosaria Carpentieri, esperta e certificatore di set-up impianti paghe.

Sotto la lente l'articolazione dell'orario di lavoro per i singoli dipendenti, centrale nel processo di rilevazione delle presenze, la rilevazione delle transazioni in entrata e in uscita del dipendente e l'elaborazione dei dati utili alla generazione dei cedolini paga.