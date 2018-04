Torna la transumanza a Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 2 APR - I cavalli del "Sibillini Ranch" sono tornati sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia. La transumanza di ritorno è stata portata a termine nella giornata di sabato, nonostante la pioggia battente e il vento che hanno accompagnato il viaggio degli animali da Norcia fino alla grande piana che è durato oltre tre ore.

"Adesso che i cavalli li abbiamo riportati a Castelluccio, non resta che augurarci una ripresa del borgo", dice all'ANSA Gilberto Brandimarte del "Sibillini Ranch". "Se Castelluccio non torna a vivere al più presto - aggiunge - per noi che lassù ci lavoriamo sarà la fine, bisogna far ripartire le attività e consentire alle persone di raggiungerci".

Nel giorno di Pasquetta, la strada provinciale 477 che collega Norcia al Pian Grande resta aperta dalle 9 alle 19. Da domani e per tutti i giorni feriali, si sale al borgo nelle tre fasce orarie individuate dalla Provincia di Perugia: dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 13 e dalle 18 alle 20.