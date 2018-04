Parkinson, a Terni terapie sperimentali

(ANSA) - TERNI, 2 APR - L'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni è uno dei centri nel mondo in cui sono in corso trial clinici per testare l'efficacia degli anticorpi anti alfa-sinucleina su pazienti parkinsoniani in fase precocissima di malattia. E i primi risultati appaiono promettenti. "Una delle più grandi scoperte degli ultimi anni - spiega il dottor Carlo Colosimo, direttore della struttura di Neurologia di Terni, da poco rientrato dal sesto congresso Imsa - è stato il riconoscimento di sintomi e marcatori biologici localizzati al di fuori del sistema nervoso centrale quali dei campanelli d'allarme che si presentano anni prima dello sviluppo degli invalidanti disturbi neurologici della malattia di Parkinson".

A Terni è anche iniziato già da mesi lo studio con anticorpi anti-tau in un'altra malattia molto più rara e invalidante del Parkinson, la paralisi sopranucleare progressiva. "Si spera di avere nei prossimi due anni - conclude Colosimo - i primi dati di efficacia e tollerabilità di queste due sperimentazioni".