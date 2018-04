Molti turisti in Umbria, anche a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 2 APR - Molti turisti a Pasquetta in Umbria, dove splende il sole e le temperature sono primaverili.

Sono molti anche quelli che hanno scelto la Valnerina per trascorrere questa giornata di festa. "Oggi Norcia ha fatto il pieno di gente. In moltissimi - sottolinea Alberto Allegrini, presidente di Confcommercio Valnerina - vogliono bene alla città". Intanto la Confcommercio insieme all'associazione degli albergatori e a "We are Norcia" sta studiando un calendario di eventi culturali e sportivi dalla prossima estate fino a capodanno 2019, con "la missione è quella di far risorgere la città". I molti turisti che hanno deciso di passare la Pasquetta a Norcia hanno passeggiato non solo lungo corso Sertorio ma anche lungo il viale della Stazione, dove dal settembre dello scorso anno ci sono una ventina di attività commerciali delocalizzate. Il traffico è sostenuto in tutta la regione - ha riferito la polizia stradale - e si segnalano rallentamenti in alcune zone, come all'imbocco della nuova statale 77 per Civitanova.