Donazione a diocesi Norcia per oratorio

(ANSA) - PERUGIA, 2 APR - Il circolo ricreativo aziendale Ferrovie Nord Milano dona 69 mila euro alla diocesi Spoleto-Norcia per realizzare un oratorio da affiancare al centro di comunità di Madonna delle Grazie di Norcia. Oratorio che sarà allestito in un apposito container.

Una delegazione di 150 persone ha consegnato l'assegno al vescovo Renato Boccardo durante un incontro avvenuto nella città di San Benedetto. "La generosità del popolo italiano a noi popolazione terremotate è straordinaria - ha detto il presule - la rinascita di Norcia e della Valnerina, oltre alla fondamentale azione delle Istituzioni, sarà possibile anche da questi importanti gesti, a volte fatti nel nascondimento, senza clamore, in semplicità. Ma sono principalmente questi, e sono tanti - ha concluso il vescovo - che ci fanno sperare e dire con forza: ce la faremo, ricostruiremo le persone e le comunità".