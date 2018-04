Vescovo Assisi, ancora troppa morte

"A Pasqua la morte è sconfitta. È strappata la sua radice. Se la morte fisica ancora ci tiene in scacco, la fede ci dona la certezza dell'immortalità e della risurrezione finale. Ma c'è ancora troppa morte che non ha alcuna giustificazione": è uno dei passaggi dell'omelia della veglia pasquale del vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino.

"Ci rattrista - ha detto il presule - la morte di tanti fratelli e sorelle che sembrano avere l'unica colpa di essere nati in regioni dove regna cronicamente la guerra, e dove i signori della guerra, ampiamente foraggiati dalle nostre economie malate, lucrano sulla pelle dei poveri. Ci rattrista la morte di tanti che risentono più direttamente, ma è un problema che ci investe tutti, di un ambiente devastato dal nostro egoismo e dalla nostra insensibilità. Ci rattrista la morte di bambini soffocati fin nei grembi materni e che forse sarebbero salvati se costruissimo intorno alle mamme e alla famiglia una società più solidale e più aperta alla vita".