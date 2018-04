Espianto multiorgano ospedale Perugia

Espiantati all'ospedale di Perugia e donati fegato, reni e cornee di un cinquantatreenne deceduto a seguito di gravi lesioni riportante in un incidente stradale a Città della Pieve. Le complesse attività sono state coordinate dal Centro regionale trapianti e dalla direzione medica.

Complessivamente sono impegnati una cinquantina di operatori (alcuni richiamati dalle ferie) delle strutture di rianimazione, neurofisiopatologia, chirurgia, nefrologia, anatomia patologica, microbiologia e radiologia. Il fegato - come riferisce l'Azienda ospedaliera - è stato destinato ad un paziente ricoverato presso l'ospedale di Catanzaro mentre i reni sono stati trapianti a due pazienti umbre, da tempo costrette a sottoporsi a dialisi presso la struttura di nefrologia del Santa Maria della Misericordia. Per una che si trovava in vacanza all'estero è stato organizzato il viaggio di rientro a Perugia. Entrambe le pazienti sono stazionarie, ma i sanitari sono fiduciosi sul buon esito del trapianto. (ANSA).