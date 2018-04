Bassetti, compassione per chi ha fame

"Fare Pasqua nella misericordia e nell'amore vuol dire avere compassione di quelli che hanno fame, di quelli che non sanno come finire la giornata, dei poveri, dei tanti bambini abbandonati, dei profughi, di tutti quelli che nel giorno di Pasqua vivono il dramma della solitudine e dell'abbandono": lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti nel suo messaggio pasquale. "Solo chi ama può capire queste cose" ha aggiunto l'arcivescovo di Perugia e presidente della Cei.

Per il card. Bassetti "fare Pasqua vuol dire costruire un 'mondo nuovo'". "Con tutto il mio cuore - ha proseguito - questo mondo nuovo lo auguro ai giovani senza lavoro, a coloro che lo hanno perso, a quei genitori, e non sono pochi, che non sanno come dire ai propri figli che la dispensa è vuota. Mi è capitato, in questi giorni, di ascoltare anche questo".