Pasqua in pediatria Terni con Pagliacci

La Pasqua è arrivata in anticipo alla pediatria dell'ospedale di Terni, dove alla vigili della festività i volontari dell'associazione I Pagliacci hanno regalato uova e "calze" piene di giochi a tutti i bambini ricoverati, portando in ogni camera del reparto la loro allegria.

La direzione dell'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni, il direttore e lo staff del reparto hanno ringraziato il presidente Alessandro Rossi e i volontari per tutte le iniziative "con cui regalano spensieratezza ai bambini ricoverati che anche durante le festività si trovano ad affrontare la malattia lontani dalla propria casa". Ringraziamenti anche per "le donazioni che si succedono nel tempo di arredi e attrezzature diagnostiche dedicate all'età pediatrica e per la loro costante presenza settimanale in reparto".