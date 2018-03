Partito da Norcia Cammino solidarietà

Sono più di cento gli escursionisti del cammino della Solidarietà, partiti da piazza San Benedetto, a Norcia, avviandosi a piedi alla volta di Cascia. In tre giorni percorreranno una parte del cammino di San Benedetto, fino a Leonessa, per portare sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto, pernottando in strutture familiari e agriturismi della zona.

"E' comunque un buongiorno perché nonostante la pioggia si parte per la solidarietà, che è la finalità dell'iniziativa" ha detto Paola Poddighe, pellegrina originaria di Sassari ed organizzatrice del cammino. "Vogliamo riportare energia e movimento - ha aggiunto - a questi territori e aiutare la microeconomia, strutture ricettive, bar e ristoranti".

Il cammino, al quale partecipano escursionisti da molte zone d'Italia è nato lo scorso anno da un'idea lanciata su Facebook da Maurizio Ornella, pellegrino monzese.