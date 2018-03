Donna muore per scontro tra due auto

Una cinquantasettenne di Terni è morta all'ospedale Santa Maria dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto all'altezza del viadotto di Toano, lungo il raccordo Terni-Orte.

La donna viaggiava a bordo di una Lancia Y, diretta da Terni verso Spoleto, quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con un'altra auto, in un tratto in cui non sono presenti barriere new jersey. L'urto ha poi coinvolto una terza vettura. Gli altri due conducenti non hanno comunque riportato ferite gravi.

La cinquantasettenne è stata invece estratta dalle lamiere della Lancia, quasi completamente distrutta, dai vigili del fuoco e poi trasportata d'urgenza in ospedale dove è morta dopo alcune ore.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia stradale.