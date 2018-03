A Norcia si spera in una Pasqua di rinascita

A Norcia si spera in una Pasqua e pasquetta "di rinascita". A dirlo è Rodolfo, uno dei ristoratori della città.

Il suo locale - il "Sienti'n può" - si trova lungo corso Sertorio, è stato uno dei primi a riaprire dopo il sisma e l'auspicio che questo ponte pasquale possa segnare una nuova svolta per la vita commerciale della città va a interpretare il sentimento di tutti i commercianti raggiunti dall'ANSA. A distanza di un anno e mezzo dal terremoto molti, infatti, cominciano a manifestare quale preoccupazione, come dice Sandra Forestiero dal suo negozio delocalizzato di viale della Stazione. "Continuate a venire da noi, abbiamo tanto bisogno che a Norcia arrivino turisti, altrimenti per noi non ci sarà futuro" il suo appello.

Per Pasqua e pasquetta a Norcia e in Valnerina le previsioni meteo parlano di un miglioramento e dell'arrivo del sole. "E questa è una buona notizia" sottolinea Camillo della "Cantina di Norsia", uno dei ristoranti delocalizzati nella zona di Porta Romana.