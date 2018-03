Droga per weekend Pasqua a Terni,arresto

(ANSA) - TERNI, 30 MAR - Nascondeva in casa un chilo di hascisc, oltre ad altre piccole quantità di cocaina e marijuana, il marocchino di 27 anni, disoccupato, arrestato dai carabinieri dopo essere stato fermato nei pressi dei giardini pubblici della Passeggiata, nel centro di Terni. L'uomo - già denunciato nell'agosto 2015 perché ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un ventiduenne del Gambia durante una rissa a parco Rosselli - era stato più volte controllato in compagnia di giovani italiani in zone note come luoghi di spaccio. Dopo essere stato notato ancora una volta nei pressi del parco - spiega l'Arma - è stato condotto nella sua abitazione di zona Prisciano dove, oltre al notevole quantitativo di hascisc, sono stati trovati anche 25 grammi di coca e 10 di marijuana già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e ritagli di plastica utilizzati per confezionare le dosi. Le indagini continuano per identificare le persone a cui la droga era diretta, probabilmente giovani in cerca di droga per il weekend pasquale.