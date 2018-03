Accordo Foligno-Bevagna per gemellaggi

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 30 MAR - E' stato siglato un protocollo d'intesa tra i Comuni di Foligno e Bevagna per lo sviluppo di una collaborazione per i gemellaggi. I principali obiettivi che si intendono realizzare con questo accordo sono quelli di attivare le possibili azioni finalizzate all'acquisizione di risorse comunitarie a sostegno delle attività che le amministrazioni svolgono in tema di gemellaggio; individuare settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti sui gemellaggi da realizzare insieme; favorire, attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione, gli scambi dei propri cittadini con quelli delle città gemellate.

Il protocollo d'intesa - firmato dai sindaci Nando Mismetti e Annarita Falsacappa - ha una validità di quattro anni e può essere rinnovato. I Comuni di Foligno e Bevagna ritengono che, per le proprie comunità, sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storico-politiche, presentano elementi di affinità.