Processione Cristo Morto Cascia dal 1300

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 29 MAR - Cascia dal 1300 ogni Venerdì Santo rievoca la Passione di Cristo con la Processione del Cristo Morto. Pesanti catene sono legate alle caviglie dei Penitenzieri, che percorrono a piedi nudi le vie della città, portando pesanti croci in segno di penitenza. A mantenere viva da secoli la tradizione - che non si è mai interrotta - è la confraternita della Buona Morte di Cascia. Dallo scorso anno, data l'inagibilità della Colleggiata di Santa Maria della Visitazione, la Processione parte e termina nel viale della Basilica di Santa Rita. Il Priore della Confraternita apre la sfilata, seguono i figuranti che rappresentano i quadri viventi della Via Crucis. Dietro di loro, i penitenzieri. L'appuntamento è per la sera del Venerdì Santo alle ore 21.

Altre sacre rappresentazioni si svolgono in Valnerina: a Norcia la Processione partirà alle 21 dal piazzale moduli abitativi; a Monteleone di Spoleto partirà dopo la messa delle 20.30 nella chiesa di San Giovanni.