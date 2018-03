Meraviglia ed estasi in mostra a Gualdo

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 29 MAR - "Meraviglia ed estasi": non è solo il titolo ma anche l'effetto che promette di suscitare nel visitatore la mostra dedicata alle opere del pittore romano contemporaneo Luciano Ventrone, che si svolgerà a Gualdo Tadino dal 17 aprile al 28 ottobre nella Chiesa monumentale di san Francesco.

L'esposizione, che sarà inaugurata domenica 15 aprile, è promossa dal locale Polo museale con il patrocinio del Comune ed è organizzata dall'associazione Archivi Ventrone. A curarla Vittorio Sgarbi e Cesare Biasini Selvaggi. Il percorso espositivo conduce il visitatore in un mondo in cui si fondono pittura, luce, forma, colore, scenografia e illusione, per creare immagini dalla forte spettacolarità. A partire dalle sue proverbiali nature morte, tradotte sulla tela con la sua inconfondibile cifra pittorica dalla tecnica senza imperfezioni.

Fiori e frutta sono tra i soggetti più indagati dall'artista a cui lo stesso attribuisce allusioni simboliche.