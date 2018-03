(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - Sarà visitabile dal 30 marzo al 9 settembre, con ingresso gratuito, a Perugia, la mostra "Le Regie Poste a Palazzo Cesaroni". Curata da Maria Luisa Martella, con il patrocinio dell'Assemblea legislativa (che dal 1977 ha sede nel prestigioso palazzo perugino), dell'Università degli Studi di Perugia, e in collaborazione con lo Studio Moretti Caselli, l'esposizione e il libro che l'accompagna riportano alla luce il periodo dell'insediamento degli uffici delle Regie Poste e Telegrafi a Palazzo Cesaroni (dal 1901 al 1916), subito dopo il completamento dei lavori di costruzione dell'edificio e prima dell'apertura del lussuoso Palace Hotel.

Al centro del lavoro di ricerca c'è soprattutto la ricostruzione parziale con pezzi originali della vetrata che Ferdinando Cesaroni commissionò allo studio Moretti ma che poi non fu più realizzata. La vetrata di 27 metri quadrati era stata pensata per essere collocata a copertura del salone delle Regie Poste.