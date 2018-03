Entro il 30/4 sfollati via da alberghi

(ANSA) - NORICA (PERUGIA), 29 MAR - Entro il 30 aprile tutti gli sfollati del sisma umbri dovranno lasciare le strutture ricettive dove ancora alloggiano, ma alcuni saranno chiamati a trovarsi una sistemazione alternativa già dal 10 aprile. Lo ha stabilito la Protezione civile regionale attraverso in una ordinanza. I primi che dovranno lasciare gli alberghi - il 10 aprile - sono tutti "i soggetti la cui abitazione ha avuto valutazione di agibilità con esito B-BF e C, ospitati in alberghi - è detto nell'ordinanza - situati in comuni diversi da Norcia e Cascia, dove non si riscontrano difficoltà di reperimento di immobili in locazione con conseguente ricorso al Contributo di autonoma sistemazione (Cas)". Termine del 10 aprile anche per "tutti i soggetti la cui abitazione ha avuto valutazione di agibilità con esito E-EF e non hanno avanzato istanza di assegnazione della Sae", ma è "fatta salva la possibilità di ricorrere al Cas".