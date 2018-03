Sirci, Sir vive momento magico

"Siamo consci di quella che è la forza di Trento, ma noi stiamo vivendo un momento magico. Se devo dire cosa mi preoccupa di più, sono i playoff a sei di Champions League contro Novosibirsk": così Gino Sirci, presidente della Sir Safety Conad Perugia che giovedì sera al PalaEvangelisti disputerà la prima gara della semifinale dei playoff scudetto contro la Diatec Trentino.

In una intervista all'ANSA Sirci ha sottolineato comunque che la sfida con Trento "non sarà facile". "Conosciamo bene - ha aggiunto - una squadra che si è piazzata quarta in campionato".

Diversa la situazione in Champions. La Sir, approdata alla fase dei playoff a sei, dovrà affrontare Novosibirsk "che è un terreno un po' sconosciuto" ha detto il presidente.

L'ambiente bianconero appare comunque fiducioso dei propri mezzi, anche grazie alle vittorie in Supercoppa e Coppa Italia.

"Viviamo un momento magico - ha sottolineato Sirci -, nel quale la differenza la fa anche il nostro meraviglioso pubblico".