Riapre 318 tra Valfabbrica-Casacastalda

Sarà riaperta la sera del 28 marzo "come da programma" la strada statale 318 "di Valfabbrica" tra Valfabbrica e Casacastalda. Lo ha annunciato l'Anas.

Il tratto era stato temporaneamente chiuso il 19 marzo, con deviazione del traffico sul vecchio tracciato, per consentire l'esecuzione degli interventi di sostituzione di alcuni giunti di dilatazione. In qualità di stazione appaltante, Anas - si legge in una sua nota - aveva infatti contestato al costruttore dei difetti riscontrati su alcuni giunti dei viadotti, manifestatisi dopo l'apertura al traffico della strada e ne aveva "chiesto e ottenuto" la integrale sostituzione a totale carico dell'impresa esecutrice.