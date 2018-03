Molti temi incontri aprile Scuola pa

Numerosi i temi che saranno approfonditi nel piano formativo predisposto per aprile dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Oltre ad esaminare le principali novità normative per la pubblica amministrazione, saranno approfondite il 17 aprile le norme per la ricostruzione post sisma. Al seminario "Semplificazioni dei titoli abilitativi edilizi con particolare riferimento alla ricostruzione post-sima 2016" interverranno Oberdan Forlenza, consigliere di Stato, Raffaele Greco, consigliere di Stato e consigliere giuridico del Commissario straordinario del Governo sisma 2016, e Alfiero Moretti, coordinatore dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria.