Kiwanis dona uova bambini oncoematologia

Uova pasquali e materiale didattico sono stati donati dal Kiwanis Etrusca ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia dell'ospedale di Perugia e quelli in terapia in regime di day hospital.

Iniziativa che mira ad incrementare i supporti didattici dell'annessa scuola "I coniglietti bianchi".

"Ci gratifica molto leggere negli occhi dei bambini la concreta speranza che anche per loro ci sarà il ritorno ad una vita normale", ha sottolineato la presidente del Kiwanis Cristina Tanchi, attraverso l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera. A fare gli onori di casa il direttore generale Emilio Duca e il responsabile della struttura dottor Maurizio Caniglia. "Mai sarà superflua - ha detto quest'ultimo - una attenzione in più per questi bambini; il loro percorso terapeutico è lungo e complesso, ma fortunatamente coronato da un alto tasso di successi. Donare loro un sorriso rappresenta per tutti noi una importante gratificazione".