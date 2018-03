Da azienda umbra software sicurezza città Usa

Sarà un'azienda umbra, la perugina TeamDev, a supportare e soprattutto rendere sicura la città di Independence in Oregon durante la commemorazione del 4 luglio, la festa nazionale americana che celebra la storia e le istituzioni degli Stati Uniti. Si tratta di una giovane software house che fornirà all'Amministrazione statunitense una piattaforma digitale per gestire e monitorare con efficienza e in sicurezza il più grande evento americano.

Tecnicamente un "ecosistema digitale per eventi sicuri" chiamato 'WiseTown'. "Innovativo - spiegano gli ideatori -, che raccoglie e gestisce in tempo reale dati digitali provenienti da segnalazioni dei cittadini, sensori Internet of things, open data, post georeferenziati sui social media, archivi dati preesistenti e videosorveglianza urbana. La WiseTown - Situation Room permetterà all'Amministrazione di Indipendece di tenere sotto stretto controllo ogni aspetto sensibile della manifestazione, con particolare riferimento a comunicazione, viabilità e sicurezza".