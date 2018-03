Una mostra antologica con le opere di Crocchioni

Propone opere di 50 anni dedicati all'arte pittorica la mostra antologica di Pietro Crocchioni che si apre il 30 marzo (alle 17) nella ex chiesa Santa Maria Della Misericordia, a Perugia.

L'esposizione durerà fino al 16 aprile con orario 10-13 e 16-20.

Crocchioni è artista da sempre, prima studente dell'istituto statale Bernardino di Betto poi come fotoreporter per il giornale "La Nazione". Un connubio creativo che lo ha portato a lavorare come fotografo di giorno seguendo la cronaca e dipingendo spesso di notte. Molti i suoi "scoop" fotografici e anche i premi vinti nei concorsi di pittura o in estemporanee in tutta Italia.

La mostra sarà presentata da Mimmo Coletti e Andrea Baffoni.

Nell'occasione verrà inoltre presentato un libro antologico sul lavoro di Crocchioni e di racconti ed esperienze di vita.